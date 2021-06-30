Сыворотки — ценный, но не обязательный компонент повседневного ухода. Однако в возрасте после 40 лет их значимость возрастает.

Почему их стоит применять в антивозрастном уходе? Каковы преимущества и особенности серумов антиэйдж? Как их выбирать правильно, на какие компоненты в составе стоит обратить внимание? Журналист ФАН узнал ответы на эти вопросы, а также составил рейтинг антивозрастных сывороток для лица, которые точно будут полезны коже.

Что такое сыворотка антиэйдж

Косметические препараты с ограниченным количеством, но с высокой концентрацией активных веществ получили название «сыворотка». Они могут содержать в 10 раз большую концентрацию действующих ингредиентов по сравнению с кремами, а потому более эффективно решают конкретные задачи.

Их главное отличие от крема — целевое действие. Если крема обеспечивают базовый уход, как правило, увлажняют или качественно питают эпидермис, то серумы прицельно бьют по проблеме:

снижают жирность;

устраняют пигментацию;

подтягивают эпидермис;

борются с морщинами.

Сывороток для комплексного ухода не существует. Выбирать их стоит не по типу кожи (как крем), а с учетом той проблемы, которую необходимо решить. В молодом возрасте они обычно используются для нормализации салоотделения и сужения пор, а в зрелом активируют регенеративные процессы тканей, поддерживают выработку главных структурных белков кожи, тем самым помогая сохранить ее плотность, эластичность, отсрочить процессы старения.

Факт. Использовать сыворотку нужно не всем. Если нет проблемы, можно вполне обойтись и без этого средства. Но в антивозрастном уходе ей точно стоит найти место, так как дряблость тканей, ухудшение цвета лица и появление морщинок неизменно сопутствуют старению кожи.

Федеральное агентство новостей /

Состав антивозрастной сыворотки для лица

Средства антиэйдж тоже могут работать в разных направлениях, несмотря на то, что предназначены для ухода за возрастной кожей. Они могут обладать действием:

увлажнение;

лифтинг;

эффект ботокса;

антиоксидантный эффект.

В зависимости от назначения средство будет содержать разные активные вещества.

Гиалуроновая кислота

Этот компонент содержат средства, предназначенные для борьбы с сухостью тканей, повышения барьерных свойств эпидермиса, стимуляции его обновления на клеточном уровне благодаря поддержке выработки коллагена, эластина. Антивозрастная сыворотка с гиалуроновой кислотой может содержать активное вещество в низкомолекулярной или высокомолекулярной форме, а также их комбинации.

Низкомолекулярная «гиалуронка» способна проникать через эпидермальный барьер. Ее молекулы настолько крохотные, что просачиваются сквозь эпидермис и работают внутри него. Ее задача — сохранение влаги: одна молекула, как магнит, притягивает несколько молекул воды и удерживает в эпидермальном слое. Благодаря этому поверхность кожи разглаживается, исчезают мелкие морщинки, вызванные сухостью эпидермиса, становятся менее выраженными глубокие мимические морщины.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота слишком крупная, чтобы проникнуть вглубь тканей, но она не менее важна на поверхности эпидермиса, где выполняет ту же функцию: удерживает и сохраняет влагу. Комбинация двух видов гиалуроновой кислоты в составе средства эффективно увлажняет кожу и придает ей тонус.

Витамин С

Компонент с выраженной антиоксидантной активностью. Антивозрастная сыворотка с витамином С в отличие от большинства узконаправленных серумов способна решить сразу несколько задач. Аскорбиновая кислота в высокой концентрации поддерживает выработку коллагена, благодаря чему улучшаются тонус и плотность тканей. Она же снижает синтез меланина, тем самым защищает от появления пигментации и осветляет существующие пигментные пятна.

Сыворотки с аскорбинкой выравнивают тон, укрепляют стенки сосудов и капилляров, сокращают видимость морщин. Как правило, витамин С не является единственным ингредиентом средства, его сочетают с гиалуроновой кислотой или комплексом биоактивных веществ, способствующих регенерации эпидермиса.

Ретинол

Этот компонент называют универсальным помощником в борьбе со старением, но обращаться к нему бесконтрольно нельзя, так как он действует на кожу на клеточном уровне. Вещество проникает внутрь клеток и способствует их ускоренному делению. Ретинол ускоряет выработку структурных белков эпидермиса, уменьшает выраженность морщин, снижает активность сальных желез и уменьшает заметность пор. По этой причине антивозрастную сыворотку с ретинолом можно рекомендовать женщинам со стареющей, но жирной кожей, крупными порами и склонностью к акне.

У его эффекта есть и обратная сторона. Ретинол повышает чувствительность эпидермиса к ультрафиолету, из-за чего возрастает риск пигментации. Поэтому серумы с содержанием ретинола показаны только в вечернем уходе, а в дневное время кожу нужно защищать кремом с SPF.

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Пептиды

Пептидные комплексы включают в сыворотки, предназначенные для коррекции морщин, в том числе мимических. Их действие сравнивают с эффектом ботокса, но пептиды не блокируют нервные окончания, а способствуют обновлению тканей, возвращают им способность к естественному восстановлению, дополнительно поддерживая иммунную функцию эпидермиса. Благодаря этому мимические заломы выравниваются, становятся куда менее выраженными, а эффект сохраняется до нескольких месяцев.

Использовать серум с пептидами можно как локально, на отдельные морщинки, так и для омоложения кожи лица, шеи. Эффективно они работают не только с мимическими морщинами, но и с сухостью кожи.

Пикногенол

Так называют экстракт сосны — вещество с выраженной антиоксидантной и антисептической активностью. Антивозрастная сыворотка с пигногенолом поддержит реактивную кожу, склонную к воспалению и раздражению. Она способна купировать воспалительные реакции, уменьшает покраснения, одновременно снижает активность сальных желез и стабилизирует микрофлору. Использовать ее можно в комплексе антивозрастного ухода за жирной кожей с регенеративным, антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Также полезны и другие активные вещества, которые производители могут включать в состав средств:

пробиотики — питают здоровый микробиом, поддерживают текстуру тканей, здоровый цвет лица;

прокерамиды — активаторы регенерации тканей;

проксилан — вещество, которое участвует в выработке коллагена.

Факт. Многие из активных компонентов антивозрастных сывороток нестабильны и капризны. Так, биотехнологи научились менять формулы аскорбиновой и гиалуроновой кислот, ретинола, благодаря чему те сохраняют эффективность в составе средства и могут достигать тех слоев кожи, где они необходимы. Применение этих разработок увеличивает стоимость косметических средств, поэтому хорошая антивозрастная сыворотка против морщин не может стоить дешево. Как правило, стоимость средства в разы выше, чем кремов того же бренда.

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Стандартная рекомендация — применять средство в качестве дополнительного ухода. Серумы не отменяют потребность в кремах, они должны применяться в тандеме.

Вот несколько советов, которые помогут получить максимум пользы от комплексного ухода.

Обращайте внимание на структуру сыворотки. Она может быть водянистой (гелевой) или маслянистой (в виде эмульсии). Средства на водной основе не могут применяться самостоятельно, их нужно обязательно «закрывать» кремом. В противном случае эффект будет «смазан» или не выражен вовсе. Средства на масляной основе могут применяться без крема, так как создают липидную пленку. Если такой серум используется для увлажнения, например летом, в вечернем уходе можно обойтись только им.

Наносите на очищенную кожу. Делать это можно утром и вечером, ориентируясь на рекомендации производителя, но обязательно после предварительного очищения и тонизирования кожи. Достаточно двух-трех капель средства, которое нужно распределить кончиками пальцев. После этого не торопитесь наносить крем. Дайте сыворотке впитаться и лишь через пару минут наносите крем.

Используйте курсами. Серумы — это тяжелая артиллерия современной косметологии, поэтому применять их постоянно нельзя. Использовать их нужно курсами: один препарат применяют в течение двух-восьми недель, после чего делают перерыв минимум на месяц. После этого можно вернуться к прежнему препарату или использовать другой, для коррекции иной проблемы. В год можно проходить до четырех курсов терапии сывороткой. Если же использовать средство постоянно, оно может перегрузить кожу, что приведет к обратно ожидаемому эффекту.

Факт. Некоторые женщины нередко отмечают, что антивозрастная лифтинг-сыворотка скатывается под пальцами при нанесении косметики. Это может происходить по двум причинам. Первая — нанесение слишком плотного слоя. В этом случае наносите состав в меньшем количестве и тщательно распределяйте по коже. Вторая — каждая подтягивающая сыворотка формирует на лице невидимую пленку, которая и создает тот самый лифтинг-эффект. Чтобы не нарушать эту пленку, наносите тональный крем и другие средства не пальцами, а кистью.

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Рейтинг лучших антивозрастных сывороток для лица

Мы сделали подборку косметических средств, которые могут применяться в антивозрастном уходе для решения проблем зрелой кожи. Их особенность — максимум положительных отзывов от пользовательниц и бьюти-блогеров. Среди популярных средств — корейские антивозрастные сыворотки, средства от отечественных брендов и зарубежных премиальных марок.

Azelique Serumdipity Vitamin C Facial Serum

PrtSc Яндекс.Маркет /

Главный активный компонент антивозрастной сыворотки Serumdipity — витамин С в стабилизированной формуле. Его эффект дополнен действием растительных экстрактов жожоба, розы и календулы. Серум предназначен для тонизирования, коррекции возрастных морщин и улучшения овала лица. Защищает клетки эпидермиса от повреждений, стимулирует их обновление, придает сияние и возвращает здоровый тон.

По отзывам, сыворотка заметно улучшает структуру кожи, подтягивает ее. Впитывается без остатка и без следов пленки. Морщинки становятся менее заметными, лицо выглядит подтянутым и свежим. Хватает объема на курс продолжительностью два месяца, дозировать удобно благодаря упаковке с пипеткой. Обладает приятным запахом и совсем не скатывается, но вот стоит дорого, что и отмечают покупательницы в качестве единственного недостатка.

Средняя цена 3550 рублей.

Farmstay All-In-One Black Pearl Ampoule

PrtSc Яндекс.Маркет /

Средство от корейского бренда предназначено для решения проблемы сухости кожи. Антивозрастная сыворотка Farmstay содержит гиалуроновую кислоту и ниацинамид, которые улучшают барьерную функцию эпидермиса. Гиалуроновая кислота запасает в тканях влагу, защищает от ее потери, повышает плотность и упругость, тем самым корректирует мелкие морщинки. Ниацинамид ускоряет обновление клеток, укрепляет гидролипидный барьер, поддерживает увлажненность и тонус эпидермиса.

Пользовательницы отмечают, что среди недорогих антивозрастных средств эта сыворотка выглядит достойно. У нее большой объем —250 мл, приятная и нелипкая консистенция, легкая текстура. Лавандовый запах ненавязчивый, впитывается серум быстро, на жирной коже может блестеть, тогда как на сухой не оставляет следов. Недостаток — не самый удобный флакон: когда средства остается меньше половины, доставать его проблематично.

Средняя цена 580 рублей.

Vichy Лифтактив Супрем Гиалуроновая

PrtSc Яндекс.Маркет /

С возрастом выработка гиалуроновой кислоты в коже снижается. Для ее восполнения и поддержания здорового объема компания Vichy предлагает антивозрастную сыворотку-филлер. Она содержит максимальную среди продуктов «Виши» концентрацию гиалуроновой кислоты, которая увлажняет эпидермис и уменьшает выраженность морщин. Производитель отмечает, что серум может стать первым шагом в программе омоложения. Он поддержит эластичность тканей, здоровый уровень увлажнения и предотвратит потерю кожей объема.

По мнению пользовательниц, средство не обладает выраженным действием против морщин, но благодаря сыворотке кожа выглядит моложе, ухоженной и свежей. Долго остается увлажненной, на ощупь мягкой и приятной. Состав легко дозируется с помощью пипетки, расходуется экономично: на лицо и шею достаточно три капли. Еще одно преимущество — возможность наносить вокруг глаз, что делает уход полноценным. Недостаток — высокая стоимость, как и на большинство косметических продуктов бренда для антивозрастного ухода.

Средняя цена 3141 рубль.

Venzen Caviar Anti-Aging

prt scr Яндекс. Маркет /

Главный компонент антивозрастной сыворотки Venzen — экстракт черной икры. Он содержит комплекс биоактивных веществ, в которых нуждается стареющая кожа. Обогащает ее протеинами, минералами, аминокислотами, служит вспомогательным источником гиалуроновой кислоты. Благодаря использованию средства кожа становится мягкой, насыщается влагой, приобретает здоровый блеск. Мелкие морщинки, обусловленные сухостью эпидермиса, исчезают.

Одним из эффектов производитель заявляет борьбу с пигментацией, однако, по отзывам, такого результата сыворотка не обеспечивает. Она служит комфортным средством для повседневного ухода, которое хорошо увлажняет, не оставляет липкости и блеска, не забивает поры, потому подходит и для жирной кожи. Через пару недель применения лицо становится посвежевшим, овал подтянутым, хотя заметные морщинки сохраняются. Длинная пипетка позволяет набирать серум до последней капли. Объем флакона большой — 100 мл.

Средняя цена 229 рублей.

Jerusalem Sea Face Serum Anti-Aging

PrtSc Яндекс.Маркет /

Продукт израильской торговой марки. Антивозрастная сыворотка Jerusalem Sea содержит три вида гиалуроновой кислоты для выраженного увлажнения на поверхности и в структуре тканей. Дополнительно обогащена минералами Мертвого моря и комплексом пептидов, которые, по заверению производителя, на 69% снижают вероятность появления новых морщин, восстанавливают и усиливают функции кожных покровов на клеточном уровне.

Пользователи отмечают, что консистенция средства жидкая, легкая. Оно хорошо ложится, не оставляет блеска и пленки, мгновенно впитывается, а кожа после использования становится бархатистой, напитанной. Запах не выраженный, ненавязчивый, после нанесения на лице ощущается приятный холодок. Флакон с дозатором, поэтому пользоваться средством удобно, но отсутствие упаковки с инструкцией вызывает у покупателей вопросы.

Средняя цена 464 рубля.

Yves Rocher Serum Vegetal Wrinkles & Firmness

PrtSc Яндекс.Маркет /

Концентрированная формула антивозрастной сыворотки «Ив Роше» содержит растительные экстракты, которые обновляют функции кожи на клеточном уровне, восстанавливают кислородный обмен, устраняют тусклый цвет лица и придают ему сияние. Средство обладает легкой флюидной текстурой, мгновенно впитывается, глубоко насыщает ткани ценными веществами. Его задача — бороться с выраженными глубокими морщинками и возвращать коже упругость, и, по мнению пользовательниц, средство почти справляется с заявленными функциями.

С первых дней применения отмечают выравнивание цвета лица, свежесть и увлажненность кожи. После нанесения нет чувства липкости, серум можно использовать даже днем, в качестве основы под макияж, и он не будет скатываться или выделяться под тональным кремом. Мелкие морщинки, действительно, сглаживает, но с крупными, конечно, не справляется.

Средняя цена 2190 рублей.

Optimals Age Revive

PrtSc Яндекс.Маркет /

В составе антивозрастной сыворотки «Орифлейм» содержатся гиалуроновая кислота и витамин С из экстракта ежевики. Средство обладает увлажняющим, антиоксидантным действием. Дополнительно содержит аминокислоты, способствующие обновлению клеток, и натуральные сахара для восстановления здорового микробиома эпидермиса, поддержания его барьерной функции.

Особенность серума — легкая текстура и быстрая впитываемость. Он хорошо подходит для жирной кожи, которой придает матовость, сужает поры, не оставляет заметной пленки и блеска. По отзывам, хорошо увлажняет, особенно приятен для использования летом, так как после нанесения на лице ощущается приятный холодок. Благодаря флакону с дозатором пользоваться сывороткой удобно, но наносить под глаза нельзя, что некоторые пользовательницы считают недостатком.

Средняя цена 699 рублей.