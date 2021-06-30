Технический комитет РФС намерен поддержать Черчесова после провала на Евро

Москва, 30 июня. Члены технического комитета Российского футбольного союза (РФС) планируют поддержать наставника национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.

Заседание технического комитета РФС пройдет в удаленном формате 30 июня. В ходе него главный тренер сборной России Станислав Черчесов отчитается о подготовке и выступлении национальной команды на 16-м чемпионате Европы по футболу. По информации издания «Спорт-Экспресс», результат будет признан РФС неудачным, однако члены технического комитета, куда входят Никита Симонян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев и Александр Мирзоян, не будут инициировать отставку наставника.

Сборная России набрала три очка в трех матчах Евро-2020 и заняла последнее место в группе B. Единственную победу команда одержала в игре с Финляндией.

Ранее пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока матча 1/8 финала чемпионата Европы Швеция — Украина. Им стал защитник Александр Зинченко.