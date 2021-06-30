Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 09:50
09:47
Происшествия
Детские лагери закрылись в Туве после вспышки коронавируса
09:47
Весь мир
Никакое давление не заставит Белград отречься от дружбы с Россией — замглавы МИД Сербии
09:46
Общество
Улыбающийся скат появился на свет в «Москвариуме»
09:44
Евро 2020
Технический комитет РФС намерен поддержать Черчесова после провала на Евро
09:43
Общество
Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии
09:42
Происшествия
Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе
09:40
Общество
Второй дальневосточный гектар разрешили брать в Приморье
09:35
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»
09:35
Политика
Чехов возмутило требование Праги о компенсации за инцидент во Врбетице
09:33
Весь мир
Полиция разогнала гей-парад в Стамбуле и долго гоняла его участников по улицам
Все новости

Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:48
Происшествия
Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе
Федеральное агентство политических новостей

Ставрополь, 30 июня. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского края. Ей предъявлено обвинение в помощи вербовщику террористов.

По версии следствия, у фигурантки есть знакомый, который воюет на стороне международной террористической организации. Женщина согласилась помочь с переправкой на Ближний Восток будущего боевика и членов его семьи. Она посодействовала им в пересечением границы. В дальнейшем этот гражданин принял участие в деятельности террористов.

Террористическая угроза ликвидирована в Симферополе. Банда злоумышленников собиралась взорвать школу, сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе
суд терроризм пособничество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru