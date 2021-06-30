Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе

Ставрополь, 30 июня. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского края. Ей предъявлено обвинение в помощи вербовщику террористов.

По версии следствия, у фигурантки есть знакомый, который воюет на стороне международной террористической организации. Женщина согласилась помочь с переправкой на Ближний Восток будущего боевика и членов его семьи. Она посодействовала им в пересечением границы. В дальнейшем этот гражданин принял участие в деятельности террористов.

Террористическая угроза ликвидирована в Симферополе. Банда злоумышленников собиралась взорвать школу, сообщало Deita.