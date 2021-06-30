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Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»

Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 30 июня. Блогер Давид Манукян, известный как Дава, задумался об участии в шоу «Холостяк». Он считает, что сможет построить отношения с победительницей после программы.

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой стал часто появляться на различных шоу. Он участвовал в программе «Танцы со звездами», а совсем недавно стал новым ведущим скандального телепроекта «Дом-2».

Сейчас Манукян задумался об участии в «Холостяке» и новых отношениях. В начале года блогер расстался с Бузовой. Видимо, он уже готов окунуться в новые отношения. Экс-бойфренд певицы уверен, что ему удастся найти на шоу любимую девушку.

«А, прикиньте, я буду первым холостяком, у кого после шоу получится построить отношения», — написал Манукян в Stories в Instagram.

Поклонники обрадовались и поддержали блогера. Многие посчитали, что Манукян сможет обеспечить высокие рейтинги шоу.

Манукян и Бузова расстались со скандалом в начале года. Артистка обвинила блогера в изменах и побоях. Сам Манукян долгое время не комментировал разрыв отношений.

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холостяк манукян личная жизнь
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