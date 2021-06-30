Чехов возмутило требование Праги о компенсации за инцидент во Врбетице

Прага, 30 июня. Чехия не имеет права требовать компенсацию от Москвы за инцидент во Врбетице без доказательств вины, заявили пользователи Сети.

Прага голословно заявила о причастности России ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, однако не предоставила никаких доказательств, а недавно и вовсе потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро для возмещения причиненного ущерба. Москва отрицает упреки Праги и называет выпады чешской стороны необоснованными. В МИД России требования о компенсации назвали шантажом.

Чешские пользователи Сети поддержали позицию Москвы. Юзеры уверены, что нельзя говорить о какой-либо компенсации без доказательств вины.

«Думаю, счет выставляют, когда вина доказана. Это все равно что полиции выписать штраф за превышение скорости без измерения скорости. Можно просто сказать «я и так вижу», — рассуждает комментатор Vladimír Ing.Flössel.

Многие пользователи согласились с этой точкой зрения.

«Как Прага может требовать возмещения убытков без доказанной вины? Ведь над нами будет смеяться весь мир», — заметил P. Novák.

Ранее сообщалось, что в Совфеде поддержали заявление МИД России о вымогательстве Чехии из-за «дела Врбетице». В Совфеде уточнили, что отсутствие решения суда и доказательств не позволяет привлечь Москву к материальной ответственности.