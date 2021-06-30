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Россияне в мае оформили минимальное количество потребкредитов за три года

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:31
Экономика
Россияне в мае оформили минимальное количество потребкредитов за три года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Число активных потребительских кредитов в России по итогам мая 2021 года снизилось до трехлетнего минимума — около 26 млн займов, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Показатель в мае сократился на 0,4% — до 25,7 миллиона ссуд, при этом их общая сумма увеличилась на 1,8% — до 5,2 трлн рублей. Средняя сумма одного потребкредита сократилась на 5,4% — до 318 тысяч рублей. По словам аналитиков, причиной сокращения числа займов является активное рефинансирование россиянами нескольких долгов в один новый договор.

«Подобные выдачи отражаются на объемных показателях каждого отдельного месяца, показывая положительную динамику новых выдач», — сообщает агентство «Прайм».

С другой стороны, они почти не отражаются на объеме портфеля. Дело в том, что новых кредитных денег возникает крайне мало и в случае, если клиент получает дополнительную сумму к рефинансируемым займам.

Если Центробанк РФ снова повысит уровень ключевой ставки, депозитные ставки могут сравняться с инфляцией. По словам опрошенных ФАН экономистов и аналитиков, рубль снова должен стать валютой сбережения.

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рубль кредит потребкредит
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