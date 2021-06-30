Минобороны РФ намерено привлечь 1,8 тыс. человек для реконструкции БАМа

Благовещенск, 30 июня. Министерство обороны России планирует привлечь 1,8 тыс. человек для реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Амурской области.

Согласно информации в оборонном ведомстве, военнослужащие Восточного военного округа будут нести ответственность за участок БАМа протяженностью 156 км, от станции Улак до разъезда Мирошниченко, а Центральный военный округ — за участок протяженностью 183 км, от разъезда Мирошниченко до станции Февральск.

Известно, что всего на восточной части БАМа в 2021-2024 годах запланировано отстроить второй главный путь, девять разъездов и столько же сухопутных вставок.

Ранее сообщалось, что в Амурской области из-за сильного ливня оказались подтоплены примерно 20 населенных пунктов. Сотрудники МЧС организовали семь лодочных переправ и уже вывезли 465 человек.