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Дочь Тимати возмутилась его подарком победившей в «Холостяке» Сафаровой

Шоу-бизнес
Дочь Тимати возмутилась его подарком победившей в «Холостяке» Сафаровой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 июня. Дочь знаменитого рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алиса выразила недовольство из-за подарка, который музыкант преподнес победительнице «Холостяка» Екатерине Сафаровой.

Основатель лейбла Black Star поделился забавным видео с дочерью на своей странице в Instagram. На кадрах семилетняя девочка снимает себя во время поездки в машине.

«Пап, а почему ты именно Кате подарил кольцо, а не мне?!» — возмутилась дочь рэпера, обращаясь к отцу.

«Утро началось со сложных вопросов в WhatsApp...» — прокомментировал ситуацию Тимати.

Музыкант не стал рассказывать, как именно он задобрил девочку. Подписчиков Юнусова развеселил небольшой ролик с его дочерью. Пользователи соцсети оставили несколько шуток об этом видео в комментариях.

«Вот почему нельзя давать детям смотреть «Холостяк»»;

«Правильный вопрос»;

«Ну все, папа, срочно доченьке колечко»;

«Скоро будут вопросы про то, откуда берутся дети, подготовьтесь!» — написали поклонники Тимати.

Фанаты подозревают, что на самом деле отношения рэпера с Сафаровой не продолжились после завершения шоу «Холостяк». Поклонники предполагают, что Юнусов ходил на свидание с другой участницей проекта Марией Вебер, пока победительница шоу находилась в Испании.

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тимати рэпер Сафарова
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