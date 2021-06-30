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Илон Маск: для Starlink может потребоваться до 30 млрд долларов инвестиций

Общество
Илон Маск: для Starlink может потребоваться до 30 млрд долларов инвестиций
wikipedia.org  /  Official SpaceX Photos

Москва, 30 июня. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что для постройки всемирной системы обеспечения беспроводного интернет-соединения может потребоваться от 20 до 30 миллиардов долларов.

Предприниматель сделал такое заявление, когда выступал на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Маск принимал там участие в формате видеосвязи, передает ТАСС.

Система может выйти на «положительный денежный поток» уже после 5-10 миллиардов долларов вложений, считает бизнесмен. Оценка в 30 миллиардов оцениваются общие инвестиции за все время существования и последующего развития проекта.

Starlink — спутниковая система, которая должна предоставить доступ к беспроводному интернету на всей поверхности Земли. Первые 60 спутников уже были выведены на орбиту в мае 2019 года. Маск ожидает увеличения числа пользователей системы до полумиллиона в течение следующего года.

Миллиардер и основатель Tesla в последнее время активно обращает внимание на Россию. Недавно Маск опубликовал в своем Twitter мем о вторжении в страну Наполеона.

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