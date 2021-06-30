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Удаление зубов мудрости способно улучшить вкусовые качества продуктов

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:23
Наука
Удаление зубов мудрости способно улучшить вкусовые качества продуктов
pixabay.com

Вашингтон, 30 июня. Мужчины и женщины, удалившие зубы мудрости, могут рассчитывать на улучшение вкуса употребляемых продуктов, заявили исследователи из Пенсильванского университета в США.

В эксперименте приняли участие 1255 добровольцев. У 891 из них удалили зубы мудрости. В ходе эксперимента выяснилось, что люди без зубов мудрости лучше определяют вкусы. Более острые вкусовые ощущения наблюдались именно у женщин, а не у мужчин.

К тому же ученые выяснили еще одну интересную особенность. Чем раньше человек удалил зубы мудрости, тем он лучше определяет вкусы. У этого феномена есть несколько объяснений. Среди них — повреждение нервов в результате хирургического вмешательства, а также гиперчувствительность.

Исследователь из Германии обнаружил останки первого заразившегося чумой человека. Находка сделана в Латвии на берегу реки Салац. Образцы ДНК удалось извлечь из костей и зубов, принадлежащих нескольким людям. Затем ученые проверили их на наличие бактерий и вирусов.

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