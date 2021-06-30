Минобороны РФ обнародовало кадры с фрегатом ВМС Нидерландов в Черном море

Москва, 30 июня. Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено движение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в сторону Керченского пролива.

По данным ведомства, голландский корабль длительное время находился в нейтральных водах Черного моря, однако позднее он направился к Керченскому проливу. В небо были подняты истребители Су-30, а также бомбардировщики Су-24, чтобы не допустить нарушения границы РФ. При появлении российской авиации в небе фрегат Evertsen изменил курс. В Минобороны РФ подчеркнули, что пролет истребителей осуществлялся на безопасном расстоянии от нидерландского корабля.

Ранее минобороны Нидерландов заявило о небезопасном приближении российских истребителей к голландскому военному кораблю в Черном море. В ведомстве утверждали, что российская авиация «несколько часов кружила» над фрегатом, после чего электронное оборудование корабля «вышло из строя».