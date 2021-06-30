Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 09:49
09:47
Происшествия
Детские лагери закрылись в Туве после вспышки коронавируса
09:47
Весь мир
Никакое давление не заставит Белград отречься от дружбы с Россией — замглавы МИД Сербии
09:46
Общество
Улыбающийся скат появился на свет в «Москвариуме»
09:44
Евро 2020
Технический комитет РФС намерен поддержать Черчесова после провала на Евро
09:43
Общество
Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии
09:42
Происшествия
Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе
09:40
Общество
Второй дальневосточный гектар разрешили брать в Приморье
09:35
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»
09:35
Политика
Чехов возмутило требование Праги о компенсации за инцидент во Врбетице
09:33
Весь мир
Полиция разогнала гей-парад в Стамбуле и долго гоняла его участников по улицам
Все новости

Минобороны РФ обнародовало кадры с фрегатом ВМС Нидерландов в Черном море

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:28
Армия
Минобороны РФ обнародовало кадры с фрегатом ВМС Нидерландов в Черном море
wikipedia.org  /  heb@Wikimedia Commons (mail)/CC BY-SA 2.5

Москва, 30 июня. Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено движение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в сторону Керченского пролива.

По данным ведомства, голландский корабль длительное время находился в нейтральных водах Черного моря, однако позднее он направился к Керченскому проливу. В небо были подняты истребители Су-30, а также бомбардировщики Су-24, чтобы не допустить нарушения границы РФ. При появлении российской авиации в небе фрегат Evertsen изменил курс. В Минобороны РФ подчеркнули, что пролет истребителей осуществлялся на безопасном расстоянии от нидерландского корабля.

Ранее минобороны Нидерландов заявило о небезопасном приближении российских истребителей к голландскому военному кораблю в Черном море. В ведомстве утверждали, что российская авиация «несколько часов кружила» над фрегатом, после чего электронное оборудование корабля «вышло из строя».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ обнародовало кадры с фрегатом ВМС Нидерландов в Черном море
минобороны рф нидерланды evertsen
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru