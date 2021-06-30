Пять человек погибли в массовом ДТП на Кубани

Краснодар, 30 июня. Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла в Красноармейском районе, недалеко от птицефабрики в районе станицы Новомышастовская.

Как стало известно, две легковушки столкнулись лоб в лоб, после чего их отнесло в третью машину. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек скончались, еще двое госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Три машины попали в ДТП на внешней стороне МКАД, сообщало РИАМО. Заняты средний и левый ряды.