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Житель Иркутска после ссоры с женой устроил стрельбу и протаранил машину полиции

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:23
Происшествия
Житель Иркутска после ссоры с женой устроил стрельбу и протаранил машину полиции
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Иркустк, 30 июня. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве на жителя Иркутска, который устроил стрельбу из автомобиля во дворе жилого дома.

Несколько жителей обратились в полицию с сообщением, что водитель припаркованной у жилого дома иномарки открыл огонь из машины. Правоохранители оперативно приехали по вызову и попытались задержать нарушителя, но он скрылся с места происшествия, протаранив патрульную машину.

Стражи порядка нашли автомобиль подозреваемого недалеко от города. На допросе водитель объяснил, что устроил стрельбу, потому что поссорился с супругой. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

Похожий инцидент произошел ранее в Петербурге. Житель города открыл огонь из винтовки по шумным школьникам, сообщал портал Deita. Полиция задержала нарушителя.

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ГИБДД стрельба полиция
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