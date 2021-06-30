В Пентагоне опровергли сообщения о движении эсминца Ross в сторону Крыма

Вашингтон, 30 июня. Американский ракетный эсминец USS Ross находится в порту Одессы и не предпринимает попыток выдвинуться в сторону Крыма.

Такое заявление сделали представители Военно-морских сил США после того, как в СМИ появились сообщения о направлении военного корабля в сторону Крымского полуострова.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса», — указывается в сообщении.

Ранее эсминец Ross вошел в акваторию Черного моря для участия в учениях НАТО Sea Breeze 2021. При этом было отмечено, что российские истребители пристально следили за действиями американского корабля в регионе.