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В аварии с автобусом в Волгоградской области пострадали 13 мигрантов

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:10
Происшествия
В аварии с автобусом в Волгоградской области пострадали 13 мигрантов
pixabay.com/PD

Волгоград, 30 июня. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причину аварии в Городищенском районе. Там перевернулась «Газель».

По данным регионального ГУ МВД, в салоне находились водитель и 14 иностранных рабочих из Узбекистана. Автобус вез мигрантов на полевые работы.

Согласно предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением. Травмы получили 13 человек.

Несколько человек серьезно пострадали в ДТП под Смоляниново. От удара один из автомобилей перевернулся, сообщало Deita.

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мигранты авария автобус
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