В аварии с автобусом в Волгоградской области пострадали 13 мигрантов

Волгоград, 30 июня. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причину аварии в Городищенском районе. Там перевернулась «Газель».

По данным регионального ГУ МВД, в салоне находились водитель и 14 иностранных рабочих из Узбекистана. Автобус вез мигрантов на полевые работы.

Согласно предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением. Травмы получили 13 человек.

Несколько человек серьезно пострадали в ДТП под Смоляниново. От удара один из автомобилей перевернулся, сообщало Deita.