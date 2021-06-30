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Доллар укрепился на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:12
Экономика
Доллар укрепился на открытии торгов Мосбиржи
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Биржевой курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи вырос к рублю.

В сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар прибавил 15 копеек и составил 72,77 рубля за денежную единицу. Тем временем курс евро снизился на 11,57 копейки — до 86,5 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян ранее объяснил, стоит ли сейчас продавать доллар. По его словам, инвестиционный портфель в американской валюте сейчас наиболее надежный.

Российская валюта, как и весь отечественный финансовый рынок могут получить ориентиры для дальнейшего движения на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ФАН.

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