Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения

Пхеньян, 30 июня. КНДР столкнулась с серьезным инцидентом в сфере здравоохранения, который может повлечь кризис в области обеспечения безопасности людей. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын.

Соответствующее заявление, по данным ЦТАК, прозвучало на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын в ходе выступления отметил, что высокопоставленные чиновники пренебрегли реализацией решений политсилы, связанных с организационными мерами на фоне глобального кризиса в здравоохранении.

«Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан», — сказал северокорейский лидер.

Государственные СМИ Северной Кореи ранее на официальном уровне сообщили о резком похудении Ким Чен Ына. Предположительно, информация была распространена с целью предотвратить фейки о его проблемах со здоровьем.