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Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:10
Политика
Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пхеньян, 30 июня. КНДР столкнулась с серьезным инцидентом в сфере здравоохранения, который может повлечь кризис в области обеспечения безопасности людей. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын.

Соответствующее заявление, по данным ЦТАК, прозвучало на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын в ходе выступления отметил, что высокопоставленные чиновники пренебрегли реализацией решений политсилы, связанных с организационными мерами на фоне глобального кризиса в здравоохранении.

«Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан», — сказал северокорейский лидер.

Государственные СМИ Северной Кореи ранее на официальном уровне сообщили о резком похудении Ким Чен Ына. Предположительно, информация была распространена с целью предотвратить фейки о его проблемах со здоровьем.

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Ким Чен Ын кндр здравоохранение
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