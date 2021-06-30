Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 09:48
09:47
Происшествия
Детские лагери закрылись в Туве после вспышки коронавируса
09:47
Весь мир
Никакое давление не заставит Белград отречься от дружбы с Россией — замглавы МИД Сербии
09:46
Общество
Улыбающийся скат появился на свет в «Москвариуме»
09:44
Евро 2020
Технический комитет РФС намерен поддержать Черчесова после провала на Евро
09:43
Общество
Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии
09:42
Происшествия
Помощница террористов пойдет под суд в Ставрополе
09:40
Общество
Второй дальневосточный гектар разрешили брать в Приморье
09:35
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»
09:35
Политика
Чехов возмутило требование Праги о компенсации за инцидент во Врбетице
09:33
Весь мир
Полиция разогнала гей-парад в Стамбуле и долго гоняла его участников по улицам
Все новости

Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии в 2021 году

  /   Обновлено: 30 июня 2021 09:00
Общество
Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии в 2021 году
pixabay.com

Москва, 30 июня. Объем экспорта электроэнергии Россией вышел на рекордный показатель 2012 года, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

Согласно подготовленному документу, за первые шесть месяцев 2021 года идет рост экспорта до рекордных показателей за последние десять лет в направлении Прибалтийских стран. Цифры в Латвии, Эстонии и Литве поднялись более чем в два раза по сравнению с 2020 годом – до трех млрд кВт-ч.

Похожая ситуация наблюдается в Финляндии, где показатели увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной высокой цены на электричество – холодная зима и жаркое лето. Россия, по предварительным оценкам, может заработать больше 1 млрд долларов только на экспортных поставках электроэнергии за границу.

Ранее стало известно, что повышенные тарифы на услуги ЖКХ ждут петербуржцев с 1 июля. Так, стоимость одного кубического метра горячей воды будет равняться со следующего месяца 112,81 руб.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии в 2021 году
россия экспорт электроэнергия павел сниккарс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru