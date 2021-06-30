Россия экспортировала рекордное количество электроэнергии в 2021 году

Москва, 30 июня. Объем экспорта электроэнергии Россией вышел на рекордный показатель 2012 года, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

Согласно подготовленному документу, за первые шесть месяцев 2021 года идет рост экспорта до рекордных показателей за последние десять лет в направлении Прибалтийских стран. Цифры в Латвии, Эстонии и Литве поднялись более чем в два раза по сравнению с 2020 годом – до трех млрд кВт-ч.

Похожая ситуация наблюдается в Финляндии, где показатели увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной высокой цены на электричество – холодная зима и жаркое лето. Россия, по предварительным оценкам, может заработать больше 1 млрд долларов только на экспортных поставках электроэнергии за границу.

Ранее стало известно, что повышенные тарифы на услуги ЖКХ ждут петербуржцев с 1 июля. Так, стоимость одного кубического метра горячей воды будет равняться со следующего месяца 112,81 руб.