Пьяный мужчина забил до смерти сожителя своей матери в Саратовской области

Петровск, 30 июня. Конфликт двух местных жителей во время совместного распития спиртных напитков привел к трагедии. 31-летний мужчина убил 59-летнего сожителя своей матери за бесконтрольное справление естественных нужд.



Подозреваемый нанес своему оппоненту множественные удары в область головы и шеи. Пострадавший не придал значения полученным травмам, но вскоре умер от тупой травмы живота. Убийца дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

«Обыкновенное бытовое убийство, какие происходят регулярно. Повод для конфликта может быть любым, но основная причина — алкогольное опьянение. Рекомендую всем осторожно подходить к распитию спиртных напитков: большинство преступлений совершается именно пьяными людьми», — рассказал корреспонденту ФАН полицейский Георгий Н.

Ранее иностранцы в Саратове похитили студента-соотечественника за долги подруги. Пострадал молодой человек из Туркменистана.