Комаровский объяснил высокий риск тяжелой формы COVID-19 среди полных людей

Москва, 30 июня. Полнота является фактором риска при заболевании COVID-19 и может спровоцировать развитие осложнений. Об этом в своем Instagram написал врач Евгений Комаровский.

Кровообращение в легочной ткани и внутригрудное давление зависят от массы тела и наличия гипертонической болезни. Последняя часто возникает у людей с лишним весом.

«То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — пояснил медик.

Полным людям необходимо особенно внимательно следить за артериальным давлением вне зависимости от наличия COVID-19. Еще одним фактором риска при заражении коронавирусом являются рецепторы, через которые инфекция попадает в организм. У людей с лишним весом эти рецепторы работают по-особенному, отметил Комаровский.

Ожирение негативно влияет на иммунитет, который необходим для профилактики заболевания COVID-19. Укрепить защитные функции организма можно путем сбалансированного питания, здорового сна и умеренных физических нагрузок. Однако многие люди до сих пор пользуются сомнительными методами укрепления иммунитета.