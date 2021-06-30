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Мединский осудил распространителей слухов о чипировании вакцинами

  /   Обновлено: 30 июня 2021 08:30
Общество
Мединский осудил распространителей слухов о чипировании вакцинами
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 30 июня. Помощник президента России Владимир Мединский резко высказался о распространяющих слухи о чипировании населения вакцинами от коронавируса. Он призвал россиян включить голову.

Чиновник указал, что история российской медицины знает достаточно примеров мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми заболеваниями. Причем резкие высказывания людей звучали в разные века.

«А люди, которые рассуждают про «чипирование», — с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам», — осудил в разговоре с РИА Новости Мединский распространителей слухов о чипировании.

Мединский рассказал о важных факторах, которые помогут победить коронавирус. По его мнению, для ликвидации инфекции необходимы политическая воля и обязательные прививки.

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мединский вакцина чипирование коронавирус
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