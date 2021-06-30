В крупнейшем городе Турции силы правопорядка применили жесткие меры против участников незаконной манифестации представителей сексуальных меньшинств. Об этом событии сообщили все ведущие западноевропейские информационные агентства.

Проведение гей-парадов в Стамбуле уже имеет свою историю. Первый из них прошел в 2003 году, тогда его проведение одобрили местные власти. Полиция была лучшим другом представителей сексуальных меньшинств — без нее гей-парад вообще бы не состоялся, так как количество тех, кто пришел возмущаться этим мероприятием, в сотни раз превышало количество его участников. Турецкие власти под давлением Брюсселя до 2014 года включительно соглашались на эти публичные восхваления однополой любви, так как считали это необходимым условием для вступления Турции в ЕС. Было объявлено, что гей-парад в Стамбуле — крупнейший в мусульманском мире.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Однако в 2015 году турецкое правительство поняло, что вступление в ЕС их стране не светит. В следующем году это подтвердил и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Они сделали заявку на вступление в 1987 году. При нынешнем темпе прогресса они, вероятно, смогут войти в ЕС примерно в 3000 году», — заявил он.

После этого власти перестали разрешать проведение гей-парадов в Стамбуле и других городах Турции, а полиция стала бороться с теми, кто выходил на эти незаконные сборища.

Я прилетел в Стамбул на следующей день после разгона полицией гей-парада этого года, мне удалось по горячим следам пообщаться со свидетелями произошедшего — хозяевами и продавцами кафе и магазинов на улицах, где происходили основные события. Они называли разные цифры участников незаконного шествия, но ни один из вариантов не превышал число 50, при этом среди них было много англоговорящих женщин. Малочисленность собравшихся подтверждает и видео болгарского информационного агентства «Марица».

Участники гей-парада начали собираться на маленьких улицах в районе площади Таксим и планировали выйти на площадь, а потом пройти по пешеходному бульвару Истикляль — одной из главных туристических достопримечательностей Стамбула, но они заблаговременно были блокированы высокими переносными металлическими ограждениями. Полицейских было в десятки раз больше, чем любителей сексуального удовлетворения нетрадиционными способами: они могли без труда задержать всех участников за несколько минут. Однако свидетели происшедшего все как один убежденно утверждали, что полиция решила преподать урок собравшимся на незаконной сходке, так как ей надоело разгонять их каждый год.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

По их словам, полиция блокировала боковые улицы и гнала любителей необычного секса, как стадо овец, в том направлении, которое определяла сама, иногда даже по кругу, точнее, по прямоугольнику. При этом активно применялись гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули, хотя в их применении не было никакой необходимости. Постепенно один за другим представители сексуальных меньшинств задерживались полицией, но, по словам свидетелей, некоторым все же удалось уйти через проходные дворы, служебные входы кафе и магазинов. Управление полиции Стамбула официально объявило, что задержано 20 человек, в том числе фотокорреспондент, но какое издание он представляет, не сообщается.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Интересно, что никто из свидетелей не высказал сочувствия участникам гей-парада, с которыми так жестко обошлась полиция. Из-за их незаконного мероприятия они остаются без работы на целый день, к тому же всегда есть опасность повреждения принадлежащего им имущества. Туристы были лишены возможности посетить Таксим и Истикляль. Зато полную поддержку и сочувствие сексуальному меньшинству в Стамбуле выразили все крупнейшие западноевропейские СМИ, не обращая внимания на тот факт, что тем самым они выступают за нарушение законов Турции и вмешиваются в ее внутренние дела.