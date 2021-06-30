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По мосту из Саратова в Энгельс отправился первый троллейбус

  /   Обновлено: 30 июня 2021 08:37
Общество
По мосту из Саратова в Энгельс отправился первый троллейбус
electrotrans.spb.ru  /  Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Саратов, 30 июня. Специалисты протестировали контактную сеть на мосту Саратов — Энгельс, ночью отправив через нее первый троллейбус. Пробный заезд был совершен аппаратом маршрута №109, которым был заменен маршрут №9.  

«Нам очень нужен был троллейбус между Саратовом и Энгельсом, многим жителям неудобно передвигаться на автобусах. Вдобавок, троллейбус — более экологичный вид транспорта, являющийся одним из символом нашей области. Очень хорошо, что власти приняли решение восстановить движение» — рассказал корреспонденту ФАН водитель троллейбуса Олег И.

Жителям Саратова предложили придумать логотип для «Пляжа покорителей Волги». Пляж начнет работу 4 июля. 

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