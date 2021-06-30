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Инфекционист из США объяснил последствия низких темпов вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 30 июня 2021 07:50
Общество
Инфекционист из США объяснил последствия низких темпов вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Нью-Йорк, 30 июня. Медленные темпы вакцинации от коронавируса могут привести к быстрому распространению более заразных штаммов, заявил инфекционист из Университета Огасты Роджер Макартур.

Американский ученый оценил скорость распространения новых мутаций коронавируса в будущем. Все будет зависеть, по его словам, от прививочного процесса.

«Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20%, думаю, распространение будет очень, очень быстрым», — подчеркнул Макартур в беседе с ТАСС.

Инфекционист допустил создание специальных препаратов для борьбы с отдельными штаммами. Ученые, по его словам, сейчас активно обсуждают эту тему.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее оценил необходимость вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Детей и подростков, по его мнению, пока можно не прививать.

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