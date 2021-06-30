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Минобороны Японии обеспокоено военными учениями России на Курилах

Политика
Минобороны Японии обеспокоено военными учениями России на Курилах
wikipedia.org  /  Soica2001/Public Domain

Токио, 30 июня. Министр обороны Японии Нобуо Киси посетил военную базу Титосэ на острове Хоккайдо и выразил обеспокоенность из-за военных учений России на южной части Курильских островов.

По словам главы оборонного ведомства Японии, российские войска проводят активную военную деятельность в дальневосточном регионе, пишет информационное агентство Kyodo. Он напомнил, что Россия в феврале и июне этого года провела военные учения на юге Курильских островов.

Нобуо Киси посетил базу Титосэ 29 июня. Силы самообороны Японии должны обеспечить защиту воздушного пространства страны из-за повышенной активности авиации РФ, отметил он.

Военнослужащие Восточного военного округа недавно провели учения на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир. Все поставленные задачи были успешно выполнили, сообщили в пресс-службе военно-административной единицы.

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военные учения хоккайдо минобороны японии нобуо киси
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