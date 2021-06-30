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И.о. мэра Томска инспектировал работы по благоустройству Сквера Памяти

Общество
И.о. мэра Томска инспектировал работы по благоустройству Сквера Памяти
kirovsklenobl.ru  /  Муниципальное образование Кировск

Томск, 30 июня. Работы по благоустройству Березовой рощи в микрорайоне Каштак и Сквера Памяти на проспекте Ленина были осмотрены исполняющим обязанности градоначальника Томска Михаилом Ратнером.

Работы проводятся сотрудниками УФСИН, которые отсыпали и засеяли травой газоны, укрепили дорожки из террасной доски и завезли песок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Кроме того, наполовину выполнены работы на территории, примыкающей к Поклонному кресту. За срыв работ по благоустройству УФСИН было оштрафовано на 300 тысяч рублей. Сейчас ведомство выполняет работы за свой счет. Благоустройство планируют завершить к 2022 году.

Ранее мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и глава региона Валерий Лимаренко приехали в один из дворов города, на который пожаловался подросток. Власти оценили состояние территории.

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уфсин томск благоустройство
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