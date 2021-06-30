Телеведущий Шейнин вспомнил долги Чехии перед Россией за 1918 год

Москва, 30 июня. Телеведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин вспомнил, что власти Чехии до сих пор не вернули долг России столетней давности.

Политолог вступил в жаркую полемику во время ток-шоу с чешским экспертом. Последний начал требовать денежную компенсацию со стороны Москвы, которая оценивается в 22,5 млн евро, за взрывы во Врбетице.

Шейнин, во время словесной перепалки, справедливо отметил, что «берег до последнего» журналиста из Чехии Иржи Юста, но после очередной его выходки не выдержал. Телеведущий объяснил коллеге, что позиция Праги касательно взрывов во Врбетице неверна и она вредит самим же чехам.

«Твой премьер предлагает нам мир, в котором убеждения достаточно, чтобы что-то предъявить. Мы, например, убеждены, что в 1918 году чешские легионеры совместно с белогвардейцами уперли из Казани 40 тонн российского золота», — иронично ответил Шейнин.

Он также добавил, что готов «простить» часть долга, потребовав от Чехии только 800 млн долларов. В ответ на это Юст решил дать заднюю и попросил не превращать отношения двух стран в «торгашество». Однако Шейнин напомнил, что такой подход изначально выбрала Прага.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Чехии по делу во Врбетице «вымогательством». Дипломат отметила, что заявления Праги безосновательны.