Актриса Сумская сравнила поездку в украинских поездах с адом

Киев, 30 июня. Звезда телесериала «Крепостная» Ольга Сумская была неприятно потрясена поездкой в поездах «Укрзализныци». Путешествие показалось ей «сущим адом».

Актриса ехала на поезде под номером 791 по маршруту Кременчуг — Киев. Оказалось, что в вагонах нет кондиционера, и людям приходится находиться в духоте и 40-градусной жаре. Об этом Ольга Сумская написала на своей странице в Facebook.

«Это сущий ад! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь», — высказалась актриса в социальной сети.

Некоторые граждане мучились от жары и духоты в своих квартирах во время жары. Понизить температуру воздуха можно без кондиционера, но с помощью подручных средств, например, при помощи холодной воды.