Начинающие водители рассказали о своих самых больших страхах на дороге

Москва, 30 июня. Проведенный опрос показал, что начинающие российские водители больше всего боятся лихачей на дорогах.

Участие в исследовании приняли 1700 жителей крупных городов России. Примерно треть опрошенных признались, что наибольший страх на дорогах испытывали перед автомобилистами, игнорирующими ПДД.

«Практически каждый четвертый (24%) испытывал проблемы с заездом в гараж и с парковкой. По 19% опрошенных опасались сотрудников ГИБДД и внезапных неполадок с автомобилем, 18% респондентов остерегались неосторожных пешеходов, а 16% боялись перепутать педали», — отмечено в результатах исследования.

Согласно опросу, 44% респондентов получили водительское удостоверение до 25 лет. После 45 лет экзамены в автошколах сдавали только 4% опрошенных.

Автошколы скоро начнут обучать будущих водителей по новым программам. Это произойдет к концу 2021 года.