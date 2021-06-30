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Немецкий ученый обнаружил останки первого заразившегося чумой человека

  /   Обновлено: 30 июня 2021 07:31
Наука
Немецкий ученый обнаружил останки первого заразившегося чумой человека
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Рига, 30 июня. Старейшая жертва бубонной чумы была обнаружена в Литве доктором Беном Краузе-Киора из Кильского университета.

Останкам, у которых был выявлен самый ранний из известных штаммов чумы, более пяти тысяч лет. Доктор Краузе-Киора предположил, что это может быть тот самый «нулевой пациент».

Человеческие останки возрастом 5300 лет были найдены вместе с тремя другими людьми в захоронении эпохи неолита в Латвии на берегу реки Салац. ДНК была извлечена из костей и зубов четырех человек, останки которых были затем проверены на наличие бактерий и вирусов.

Недавно финские археологи обнаружили посох шамана времен каменного века, изготовленный в форме змеи. Возраст находки оценивается в 4400 лет.

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