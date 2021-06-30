Стало известно число выданных россиянам микрозаймов в 2021 году

Москва, 30 июня. Российские граждане получили 10 526 885 микрозаймов за пять первых месяцев 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,1-2,3 млн рублей в месяц. При этом в последние несколько месяцев наблюдается тенденция к снижению выдач, пояснили RT в пресс-службе бюро.

Самыми популярными, по информации НБКИ, являются займы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. У микрофинансовых организаций (МФО) нет высоких требований к небольшим займам, поэтому они чаще остальных пользуются спросом.

К услугам МФО россияне иногда прибегают в тех случаях, когда получают отказ получения займов в банках. Соответствующее исследование сделал сервис онлайн-кредитования «Робот Займер».