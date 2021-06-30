Следком озвучил причину смерти двух утонувших в Уссури мальчиков

Лесозаводск, 30 июня. Два ребенка, тела которых были найдены в среду на реке Уссури в Приморье, по версии следствия, утонули. Следов насильственной смерти у них не обнаружили, заявили в СК России.

Изначально тело одного из мальчиков было обнаружено в воде. На нем не было зафиксировано видимых травм. По предварительной версии, мальчик утонул.

В среду сотрудники экстренных служб обнаружили тела еще двух детей. В Следственном комитете также подчеркивали, что дети купались в месте, где плавать было запрещено.

По факту пропажи детей в полицию обратились 38-летняя жительница Лесозаводска. Как следовало из ее слов, 28 июня два ее сына восьми и 12 лет ушли купаться с ее 9-летним племянником и не вернулись.