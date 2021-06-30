Мединский назвал решающие факторы для победы над любой эпидемией

Москва, 30 июня. Призывы, просветительские акции и личные примеры не работают в борьбе с эпидемией. Что может победить инфекцию, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский в разговоре с РИА Новости вспомнил об усилиях Екатерины II и других монархов победить оспу. Они привились, но инфекция осталась в России. Впервые с ней покончили в СССР в 1936 году.

«Это был результат последовательной и крайне жесткой политики советского правительства на обязательную вакцинацию», — сказал Мединский.

Оспу побеждали массовой вакцинацией населения, где не было исключений. Мединский призвал помнить, что любые призывы в период эпидемии не работают, а одолеть инфекцию можно только политической волей и обязательными прививками.

Сейчас в России наблюдается очередной всплеск заражаемости коронавирусом. И многие жители, не желая делать прививку, покупают поддельные сертификаты вакцинации. Продавцы фиктивных документов нарушают закон, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.