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Около 750 жилых домов остаются подтопленными в Приамурье

Происшествия
Около 750 жилых домов остаются подтопленными в Приамурье
83.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Ненецкому автономному округу

Благовещенск, 30 июня. Ситуация в Приамурье с паводком начинает немного стабилизироваться. На сегодняшний день около 750 жилых домов остаются подтопленными, однако из 33 зданий вода уже ушла.

Кроме этого, жители населенных пунктов начинают возвращаться в свои дома. Однако 19 участков автомобильных дорог и пять мостов остаются подтопленными, передает RT.

«По состоянию на 30 июня, в 23 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 750 жилых домов… За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома. Подтоплены 1738 приусадебных участков», — заявили сотрудники местного МЧС.

Ранее спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье. Один из питомцев получил ожог морды и спины. Пострадавших людей не обнаружено.

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приамурье паводок дома
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