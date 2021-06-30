Около 750 жилых домов остаются подтопленными в Приамурье

Благовещенск, 30 июня. Ситуация в Приамурье с паводком начинает немного стабилизироваться. На сегодняшний день около 750 жилых домов остаются подтопленными, однако из 33 зданий вода уже ушла.

Кроме этого, жители населенных пунктов начинают возвращаться в свои дома. Однако 19 участков автомобильных дорог и пять мостов остаются подтопленными, передает RT.

«По состоянию на 30 июня, в 23 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 750 жилых домов… За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома. Подтоплены 1738 приусадебных участков», — заявили сотрудники местного МЧС.

Ранее спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье. Один из питомцев получил ожог морды и спины. Пострадавших людей не обнаружено.