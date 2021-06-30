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Политолог Загородний обвинил Евросоюз в удушении Украины

Политика
Политолог Загородний обвинил Евросоюз в удушении Украины
pixabay.com

Киев, 30 июня. Страны Евросоюза пытаются «развести» Украину. Такое заявление сделал украинский политический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, заявления посла ФРГ на Украине и поддержке Киева после запуска газопровода «Северный поток — 2» являются сказками. Германия должна поставлять Украине вооружение, а не сыпать обещаниями, заявил Загородний. Он уверен, что Киев должен внимательно присматриваться к рекомендациям ЕС, так как в союзе присутствуют Германия Франция и Италия. Эти три страны «смотрят на Россию».

«Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», — утверждает Загородний.

Эксперт посоветовал украинским властям трезво взглянуть на ситуацию и не верить обещаниям. Особенно, в части требований ЕС о получении контроля над стратегическими предприятиями государства.

Ранее экс-депутат Рады рассказал о будущем Украины. Страна может пойти по пути Югославии и разделиться на четыре части. Нынешняя ситуация предполагает дальнейшие территориальные потери для Киева.

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украина евросоюз политология Тарас Загородний
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