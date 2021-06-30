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Онищенко оценил необходимость вакцинации детей и подростков от COVID-19

Общество
Онищенко оценил необходимость вакцинации детей и подростков от COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июня. Вакцинация от COVID-19 несовершеннолетних, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в настоящее время не является острой необходимостью.

Детей и подростков пока можно не прививать. Если вакцинация понадобится, то лучше всего для этого разработать специальную детскую вакцину, отметил парламентарий.

«Пока острой необходимости в этом нет — это мое мнение. В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения», — подчеркнул Онищенко в беседе с ТАСС.

Вопрос детской вакцинации, по словам депутата, требует экспертного обсуждения. Сейчас все больше детей заболевают COVID-19.

Онищенко ранее развеял слухи о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Российские вакцины, по его словам, не могут повлиять на репродуктивную функцию человеческого организма.

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