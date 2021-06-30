Финансист Мкртчян посоветовал не спешить с продажей доллара

Москва, 30 июня. Долларовый инвестиционный портфель на данный момент является самым надежным. Такое мнение выразил главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

Специалист отметил, что продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен идет покупка резервной валюты. Об этом в своем материале пишет агентство «Прайм».

«Дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик», — преполагает Мкртчян.

Экономики РФ, Бразилии, КНР, Индии и других развивающихся стран получили сильный удар из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из-за этого можно предположить, что и динамика роста этих стран будет выше чем у остальных. Однако самым надежным инвестиционным портфелем все-равно остается американский доллар.

Ранее экономисты предположили, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может повлиять на состояние рубля. Специалисты сходятся во мнении, что заявления лидера РФ могут дать инвесторам ориентиры для развития.