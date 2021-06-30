Пациенты просят уточнить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Москва, 30 июня. Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав России с просьбой утвердить перечень противопоказаний к прививке от коронавируса.

Сейчас нет закрепленного перечня противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья, которые указаны в пункте «с осторожностью» инструкций по применению российских препаратов от коронавируса. Союз пациентов просит не запрещать плановую госпитализацию непривитых пациентов, передают «Известия».

Организация предложила Минздраву изучить вариант создания и утверждения списка противопоказаний вместе с внештатными специалистами при заболеваниях и состояниях здоровья людей, которые прописаны в разделе «с осторожностью».

Минздрав России подготовил список болезней, при которых стоит отказаться от вакцинации против коронавирусной инфекции. Среди них отмечены аллергии и поствакцинальные реакции на другие препараты, проблемы с почками и печенью.