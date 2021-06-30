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Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом

  /   Обновлено: 30 июня 2021 08:04
Происшествия
Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом
pxhere.com

Ростов, 30 июня. Грузовая «Газель» столкнулась с автобусом в Ростовской области, следовавшим из Анапы в Самару. Об этом сообщил источник с места событий.

Экстренные службы сообщили, что в аварии три человека получили травмы различной степени тяжести. Информация о погибших не поступала. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Туве погиб подросток, который находился за рулем автомобиля. По версии следствия, он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В салоне машины находилось семь человек.

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