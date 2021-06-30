Археологи из Финляндии обнаружили древний посох шамана

Хельсинки, 30 июня. Посох времен каменного века, изготовленный в форме змеи, был найден финскими археологами. По предварительным оценкам, возраст находки составляет около 4400 лет.

Участок был открыт археологами еще в 1950-е годы. Однако масштабные раскопки здесь стартовали только в 2019 году. Причиной этому послужила труднодоступная заболоченная местность на берегу озера Раутаярви на юго-западе Финляндии.

Исследователи отмечают, что находка изготовлена очень натуралистично. Детально вырезана змеиная голова с раскрытой пастью, а сам посох очень напоминает скользящую змею. Археологи предполагают, что этот предмет использовали шаманы каменного века для ритуальных целей.

Ранее турецкие археологи обнаружили сразу 11 древних рукотворных холмов на территории страны. Открытие было совершено в провинции Шанлыурфа.