Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor

Москва, 30 июня. Финские разработчики из студии Remedy Entertainment работают над многопользовательской игрой Condor, которая станет спин-оффом Control.

Студия уже заключила контракт на создание проекта с компанией 505 Games. Игра будет сделана в жанре кооперативного шутера, играть в который смогут до четырех геймеров. Насладиться новинкой смогут пользователи компьютеров и игровых консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На реализацию проекта выделено 25 миллионов евро. Компании 505 Games и Remedy поделят затраты на создание игры поровну, говорится на сайте разработчиков.

Инсайдеры ранее представили список игр, которые станут доступны для владельцев подписки на сервис PlayStation Plus в июле этого года. В него попали одна игра для PS5 и две игры для PS4.