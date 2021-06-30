Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 06:50
06:48
Происшествия
Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом
06:48
Наука
Археологи из Финляндии обнаружили древний посох шамана
06:45
Технологии
Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
06:33
Общество
Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов
06:18
Общество
Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу
06:12
Общество
Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
06:10
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае
06:08
Происшествия
Несовершеннолетний водитель стал жертвой страшного ДТП в Туве
06:00
Общество
Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
05:49
Общество
Глава Роскосмоса Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура
Все новости

Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor

  /   Обновлено: 30 июня 2021 06:45
Технологии
Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
pixabay.com

Москва, 30 июня. Финские разработчики из студии Remedy Entertainment работают над многопользовательской игрой Condor, которая станет спин-оффом Control.

Студия уже заключила контракт на создание проекта с компанией 505 Games. Игра будет сделана в жанре кооперативного шутера, играть в который смогут до четырех геймеров. Насладиться новинкой смогут пользователи компьютеров и игровых консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На реализацию проекта выделено 25 миллионов евро. Компании 505 Games и Remedy поделят затраты на создание игры поровну, говорится на сайте разработчиков.

Инсайдеры ранее представили список игр, которые станут доступны для владельцев подписки на сервис PlayStation Plus в июле этого года. В него попали одна игра для PS5 и две игры для PS4.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
игры remedy control
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru