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Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов

  /   Обновлено: 30 июня 2021 06:33
Общество
Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов
pexels.com

Москва, 30 июня. Работа печени зависит от ежедневного рациона. Специалисты рассказали, на каких продуктах следует сделать акцент.

В список полезных для печени продуктов входят зеленый чай, крестоцветные овощи и куркума. В перечень также включены цитрусовые, являющиеся основным источником витамина С и способствующие выведению токсинов. Особенно полезным считается грейпфрут. В нем содержатся два основных антиоксиданта: нарингин и нарингенин. С их помощью печень защищается от повреждений.

Эксперты рекомендуют есть грецкие орехи, свеклу и оливковое масло. За счет масла можно снизить уровень жира в печени.

Британские медики ранее рассказали, как диагностировать жировую болезнь печени по рукам. Одним из признаков заболевания является побелевшая ногтевая пластина.

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