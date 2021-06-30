Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов

Москва, 30 июня. Работа печени зависит от ежедневного рациона. Специалисты рассказали, на каких продуктах следует сделать акцент.

В список полезных для печени продуктов входят зеленый чай, крестоцветные овощи и куркума. В перечень также включены цитрусовые, являющиеся основным источником витамина С и способствующие выведению токсинов. Особенно полезным считается грейпфрут. В нем содержатся два основных антиоксиданта: нарингин и нарингенин. С их помощью печень защищается от повреждений.

Эксперты рекомендуют есть грецкие орехи, свеклу и оливковое масло. За счет масла можно снизить уровень жира в печени.

Британские медики ранее рассказали, как диагностировать жировую болезнь печени по рукам. Одним из признаков заболевания является побелевшая ногтевая пластина.