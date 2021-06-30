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Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу

Общество
Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Афины, 30 июня. Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов. В силу они вступили со среды, 30 июня.

Сертификаты о вакцинации российскими препаратами, как сказано на сайте Управления гражданской авиации Греции, больше не являются доказательством об отсутствии коронавируса. Всем гражданам РФ старше 12 лет придется перед въездом в эту страну предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным максимум за 72 часа.

В греческом аэропорту гостей из России обяжут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. При положительном результате придется десять дней находиться на карантине. При отрицательном — можно будет продолжить путешествие.

Для вылета в Грецию россиянам также нужно заполнить анкету на специальном сайте. После этого на электронную почту пассажиру придет QR-код. Он потребуется для посадки в самолет.

Гражданам России ранее перечислили открытые для путешествий в июне стране. Этот список расширился за счет Марокко и Азербайджана.

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