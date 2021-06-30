Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 06:50
06:48
Происшествия
Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом
06:48
Наука
Археологи из Финляндии обнаружили древний посох шамана
06:45
Технологии
Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
06:33
Общество
Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов
06:18
Общество
Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу
06:12
Общество
Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
06:10
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае
06:08
Происшествия
Несовершеннолетний водитель стал жертвой страшного ДТП в Туве
06:00
Общество
Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
05:49
Общество
Глава Роскосмоса Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура
Все новости

Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии

  /   Обновлено: 30 июня 2021 06:12
Общество
Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
pixabay.com

Вашингтон, 30 июня. Молекула, которая находится в листьях каштана, может помочь обезвреживать опасные стафилококковые бактерии, сообщили ученые Эморийского университета США.

Молекуле дали название Castaneroxy. Метициллинрезистентный золотистый стафилококк может вызвать трудноизлечимые инфекции, которые обладают крепкой устойчивостью к антибиотикам.

Такое заболевание признано одним из самых опасных в мире, считают американские ученые. У пациентов наблюдается сепсис и острые пневмонии. Одним из предложенных решений является употребление бразильского перца и европейского каштана, которые убивают вредные клетки инфекции и позволяют больному полностью выздороветь.

Ранее российский инфекционист Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19. Некоторые больные точно имеют генетическую предрасположенность к различным формам течения коронавирусной инфекции, что является одной из главных опасностей для человека.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
здоровье каштановые растения стафилококк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru