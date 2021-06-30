Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии

Вашингтон, 30 июня. Молекула, которая находится в листьях каштана, может помочь обезвреживать опасные стафилококковые бактерии, сообщили ученые Эморийского университета США.

Молекуле дали название Castaneroxy. Метициллинрезистентный золотистый стафилококк может вызвать трудноизлечимые инфекции, которые обладают крепкой устойчивостью к антибиотикам.

Такое заболевание признано одним из самых опасных в мире, считают американские ученые. У пациентов наблюдается сепсис и острые пневмонии. Одним из предложенных решений является употребление бразильского перца и европейского каштана, которые убивают вредные клетки инфекции и позволяют больному полностью выздороветь.

Ранее российский инфекционист Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19. Некоторые больные точно имеют генетическую предрасположенность к различным формам течения коронавирусной инфекции, что является одной из главных опасностей для человека.