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Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае

  /   Обновлено: 30 июня 2021 06:10
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае
Global Look Press  /  Selene Magnolia / Keystone Press Agency

Петропавловск-Камчатский, 30 июня. Тело одного погибшего было найдено после опрокидывания лодки на реке Хайлюля в Камчатском крае. Еще один рыбак числится пропавшим без вести, сообщает СУ СК РФ по региону.

Трое мужчин плыли на лодке по реке в сторону тундры, однако, сильный ветер перевернул судно. Трагедия произошла утром 29 июня, сообщает ТАСС.

«Установлено, что мужчина 1956 года рождения спасся, мужчина 1945 года рождения погиб, местонахождение молодого человека 1993 года рождения до настоящего времени не установлено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о пропаже трех детей при странных обстоятельствах в Приморском крае. Их одежду мать обнаружила на берегу реки Уссури. Позже в воде нашли тела всех мальчиков.

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лодка камчатский край мчс россии
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