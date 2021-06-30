Несовершеннолетний водитель стал жертвой страшного ДТП в Туве

Кызыл, 30 июня. УАЗ, в котором находилось семеро подростков, перевернулся в Туве. В результате ДТП 13-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщили в МВД республики.

Происшествие случилось вечером во вторник. Машина с пассажирами 13-14 лет перевернулась на трассе Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района.

«По предварительным данным установлено, что 13-летний житель Чадана, управляя автомашиной УАЗ-31512, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины», — отметили в МВД.

Пассажиры салона после ДТП были доставлены в больницу. Всех несовершеннолетних отпустили после оказанной помощи, им назначено амбулаторное лечение. Как установили в МВД, УАЗ принадлежал отцу одного из пассажиров. Известно, что все подростки в момент опрокидывания автомобиля не были пристегнуты.

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