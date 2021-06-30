Глава Роскосмоса Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура

Москва, 30 июня. Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена в штатном режиме, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс-17МС» успешно вышел на околоземную орбиту, сообщает RT. Пуск прокомментировал в своих соцсетях Рогозин.

«Пуск с Байконура штатно», — написал глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что Роскосмос хочет построить орбитальный узел связи с Луной и дальним космосом. Научно-техническое обоснование принципов строительства, проектного вида, технических характеристик будущего узла связи уже разработано и опубликовано на портале госзакупок.