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Новосибирск получил 40 новых автобусов НЕФАЗ

Общество
Новосибирск получил 40 новых автобусов НЕФАЗ
rostec.ru  /  Rostec

Новосибирск, 30 июня. Новосибирский автобусный парк пополнился 40 новыми транспортными средствами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они выйдут на маршруты с 1 июля.

Автобусы будут работать в Советском районе, чтобы облегчить дорожный трафик и обеспечить большую доступность общественного транспорта гражданам города, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В этом году на маршруты Первомайского района было направлено 15 белорусских МАЗов. У обеих моделей одинаковое качество, а также экономичный и экологичный двигатель, добавил градоначальник.

Еще одной хорошей новостью для жителей города стало известие о строительстве новых школ. Шесть новых объектов планируется сдать до 431 декабря 2022 года.

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