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Власти Омска запланировали масштабное озеленение вдоль одной из дорог

  /   Обновлено: 30 июня 2021 05:37
Общество
Власти Омска запланировали масштабное озеленение вдоль одной из дорог
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Омск, 30 июня. Масштабное озеленение вдоль дороги на улице Чехова в Омске запланировано властями города. Об этом сообщили в местной администрации.

Строительство трассы от улицы Щербанева до улицы Краснофлотской стартует уже в текущем году. Ее протяжность составит 231 метр, а ширина — шесть.

Кроме этого, планируется произвести озеленение участка вдоль дороги, на котором высадят около 60 деревьев и кустарников. Также проект включает в себя оборудование пешеходной и велосипедной дорожек.

Ранее владелица элитного жилья в Омске на Иртышской набережной выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру вместе с мебелью за 17 миллионов рублей. Площадь продаваемой недвижимости составляет 135 квадратных метров.

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омск озеленение дорога
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