Избирком Нью-Йорка признал ошибку при подсчете голосов на праймериз мэра

Нью-Йорк, 30 июня. Нью-Йоркская избирательная комиссия признала ошибку во время подсчета голосов на предварительном общественном голосовании на пост мэра города. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Избирком ранее обнародовал промежуточные результаты обработанных почтовых бюллетеней. Собранные данные свидетельствовали о том, что ранее лидировавший демократ Эрик Адамс существенно утратил преимущество. Регулятор удалил эту информацию и отметил, что приведенные данные «имели расхождения».

Ранее компания экс-президента США Дональда Трампа сообщила о намерении судиться с правительством Нью-Йорка. Причиной этому послужил отказ от контракта на обслуживание поля для гольфа.